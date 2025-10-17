El diario plural del Zulia


Muere una niña indígena en accidente con vehículo de la Diócesis de Machiques

La víctima y su acompañante viajaban en la unidad de dos ruedas y atravesaron la Troncal 6, que presuntamente colisionó contra la camioneta Toyota Hilux, conducida por monseñor Nicolás Nava, obispo de la Diócesis de Machiques, quien se desplazaba desde Casigua El Cubo. Desde la entidad eclesiástica lamentaron el accidente. Monseñor Nava conducía el vehículo y se encuentra estable, "aunque consternado y profundamente afectado por lo sucedido", agregó la institución religiosa
Redacción Sucesos
Una niña de la etnia wayuu perdió la vida y otra resultó herida, en un accidente de tránsito que se registró este viernes, en la carretera Machiques-Colón, kilómetro 19, a la altura de la entrada a la hacienda El Calvario. Ambas se transportaban en una moto que al parecer chocó contra una camioneta asignada a la Diócesis de Machiques, reportó el medio El Machiquense.

La víctima y su acompañante viajaban en la unidad de dos ruedas y atravesaron la Troncal 6, que presuntamente colisionó contra la camioneta Toyota Hilux, conducida por monseñor Nicolás Nava, obispo de la Diócesis de Machiques, quien se desplazaba desde Casigua El Cubo.

A las menores las trasladaron hasta el Hospital Nuestra Señora del Carmen, de la localidad machiquense, donde los médicos de guardia confirmaron el fallecimiento de una de ellas, mientras que la otra permanece en el centro de salud con diagnóstico reservado.

Desde la Diócesis de Machiques, emitieron un comunicado en el que lamentaron el accidente en el que está involucrada la camioneta de la entidad eclesiástica.

Elevamos nuestras plegarias por el eterno descanso de la niña fallecida y por la pronta recuperación de quien resultó herida. Nos unimos solidariamente en este momento difícil con nuestra oración más sincera", señaló la Diócesis.

Informaron que monseñor Nava conducía el vehículo y se encuentra estable, "aunque consternado y profundamente afectado por lo sucedido".

