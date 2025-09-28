Muere repartidor zuliano arrastrado por una inundación en Arizona

Autoridades del condado de Maricopa, Arizona, confirmaron el hallazgo del cuerpo de un repartidor zuliano identificado como Ander J. Pallares Polanco.

Ander había sido reportado como desaparecido tras una inundación repentina en la ciudad de Scottsdale. No fue hasta este sábado 27 de septiembre que fue confirmado su deceso.

En tal sentido, familiares y amigos solicitaron apoyo a las autoridades locales luego de perder contacto con él el viernes a las 6:15 p.m.

El vehículo de Pallares fue localizado sumergido en Vista Del Camino Park, cerca de Roosevelt Street y Hayden Road. Equipos de rescate no lograron acceder inicialmente por la fuerza del agua.

Durante la madrugada, bomberos y policías monitorearon el área hasta que los niveles descendieron entre cuatro y cinco pies. A las 7:40 a.m., el cuerpo fue recuperado bajo un puente peatonal, utilizando una lancha rápida de rescate.

Asimismo, el Departamento de Policía de Scottsdale había emitido alertas meteorológicas por corrientes peligrosas y cierre de vías. Las lluvias elevaron el arroyo Indian Bend a casi dos metros de profundidad.

Según el subjefe de bomberos Adam Hoster, estos cauces se llenan rápidamente y pueden volverse mortales. “Es mejor detenerse, dar la vuelta y no continuar”, advirtió.

Por su parte, la concejal Solange Whitehead instó a respetar los carteles de “camino cerrado” y anunció revisión de proyectos de drenaje y puentes en zonas vulnerables.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa determinará la causa oficial de la muerte. Mientras tanto, la ciudad de Scottsdale evalúa medidas para mitigar futuros riesgos en zonas propensas a inundaciones.