Muere quinceañera mientras repartía invitaciones en moto para su fiesta en Guárico

Las autoridades del Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito y Transporte de Guárico abrieron un expediente para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades del hecho
Una adolescente de 15 años, llamada Stefany Richelli Ramos Díaz, falleció la noche del sábado tras sufrir politraumatismos en un accidente de tránsito ocurrido en el estado Guárico.

La menor viajaba como parrillera en una motocicleta mientras entregaba invitaciones para su fiesta de cumpleaños, cuando un vehículo colisionó con un automóvil en la calle Troconis, cruce con la tercera transversal de El Paraíso, en el municipio Pedro Zaraza, cerca de la ferretería Ferromaterial.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 10:00 p. m. del 27 de septiembre y también dejó al conductor de la motocicleta gravemente herido.

La adolescente fue trasladada al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Barcelona, estado Anzoátegui, la mañana del domingo, para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades del Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito y Transporte (Diatt) de Guárico abrieron un expediente para esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades del hecho.

