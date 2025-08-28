Muere motorizado tras chocar contra defensa y caer de una altura de 20 metros en Caracas

Un ciudadano perdió la vida la noche del miércoles, tras chocar la moto que conducía contra una defensa y caer de una altura de unos 20 metros, en un accidente que se registró en el kilómetro 18 de El Junquito, en Caracas.

La víctima no fue identificada. Vestía una camisa blanca a cuadros grises, una chaqueta azul y calzaba zapatos deportivos blancos, de acuerdo con lo que se ve en las fotos compartidas en redes sociales por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios.

El comandante bomberil informó a través de Instagram que los funcionarios lograron recuperar el cuerpo de hombre, que cayó en una zona enmontada.

Además, mediante técnicas especializadas de búsqueda y rescate, además de extraer los restos del infortunado, los bomberos verificaron si había más lesionados, que no visualizaron.

Días atrás, en la parroquia Coche, Caracas, otro hombre falleció tras chocar contra la defensa de un elevado y caer de una altura aproximada de cuatro metros. Su acompañante resultó herido.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó el martes sobre el inicio de la campaña "Si enciendes tu moto no apagues tu vida", con mensajes de concienciación sobre la conducción prudente de las motos, evitando violar la luz roja del semáforo, desplazándose sin exceso de velocidad ni maniobras indebidas o no adelantando a otras unidades de manera temeraria.

El alto funcionario también anunció la prohibición de las motopiruetas en Venezuela, a pesar de que hace más de un año el presidente Nicolás Maduro las declaró deporte nacional.

La medida, alega Saab, es para evitar accidentes graves y proteger a la ciudadanía.