Muere madre venezolana en Chile tras ataque a cuchillo de su expareja

La comunidad venezolana en Chile se encuentra nuevamente de luto, tras el asesinato cometido contra Daimary Toledo Castillo, yaracuyana, de 45 años, quien fue emboscada y herida de muerte por su expareja, identificada como Humberto Alejandro Pernía.

El crimen se registró al final de la mañana de este sábado 30 de agosto, en uno de los locales del Boulevard Brisas del Centro, calle 5 oriente con 1 sur, en Talca, Región del Maule, zona central de Chile.

De acuerdo con la información recabada, Pernía, también de nacionalidad venezolana, llegó al local Global MED y sorpresivamente se abalanzó con un cuchillo contra Toledo Castillo, hiriéndola en el cuello y el abdomen.

Luego de la acción, el homicida intentó autolesionarse, pero los guardias de seguridad del centro comercial, lo redujeron y seguidamente se lo entregaron a funcionarios de Carabineros que llegaron al lugar.

Trascendió que la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, pero no había nada qué hacer.