Muere joven en una extractora de palma aceitera en Colón

El accidente ocurrió cerca de una caldera, donde el cuerpo de la víctima quedó tendido. Cicpc levantó del cadáver y lo trasladó a la morgue del Hospital General de Santa Bárbara de Zulia
Redacción Versión Final
Reimer Alexander Coy Urdaneta, un joven de 20 años, falleció el miércoles por la noche en una empresa ubicada en el municipio Colón, estado Zulia, mientras realizaba labores en una extractora de una planta de aceite de palma.

El accidente ocurrió cerca de una caldera, donde el cuerpo de la víctima quedó tendido, refieren medios locales.

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc-San Carlos del Zulia) acudieron al lugar, realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la morgue del Hospital General de Santa Bárbara de Zulia para los procedimientos correspondientes.

Coy Urdaneta era residente del sector Bicentenario, parroquia Santa Bárbara de Zulia. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho para determinar las causas del accidente.

