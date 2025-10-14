Muere cabecilla del Tren de Aragua tras caer de sexto piso durante operativo policial en Colombia

El presunto líder del grupo criminal transnacional Tren de Aragua en Chile, Ender Alexis Rojas, murió este martes en el municipio de Sabaneta, departamento de Antioquia, al caer desde un sexto piso durante un operativo policial en el que las autoridades intentaban capturarlo.

El coronel Edgar Andrés Correa, director del Gaula Policía, informó que Rojas, de nacionalidad venezolana, “se lanzó al vacío desde un sexto piso al notar la presencia policial, perdiendo la vida en el lugar”.

El procedimiento buscaba su aprehensión, pues el sujeto era requerido mediante circular roja de Interpol por el delito de secuestro, informa El Nacional.

Durante la acción, otros tres presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos. Se trata de los venezolanos Luis Cabeza, Daviannys del Jesús Moya y Samuel Urbina, según detalló Correa en un video difundido por la Policía Nacional.

Rojas era señalado como cabecilla de la organización criminal en Chile y habría llegado a Colombia en 2024 para fortalecer las operaciones del grupo en la región andina. El Tren de Aragua, originado en cárceles venezolanas, se ha expandido por varios países de Latinoamérica y ha sido designado como organización terrorista por Estados Unidos, que ofrece hasta 12 millones de dólares por sus principales líderes.