Muere arrollada madre de cinco hijos en la vía al Aeropuerto

Otra vez el exceso de velocidad, el alcohol y la irresponsabilidad al volante enlutan a una familia zuliana. A Yenifer Vilchez, de 43 años, le arrebataron la vida frente a su esposo y su hija de 6 años, cuando iba a comprar la cena en la urbanización Altos de Sol Amada.

La tragedia ocurrió la noche de este sábado 30 de agosto, en la avenida Don Manuel Belloso Chacín, en la vía al aeropuerto La Chinita.

Yenifer Vílchez salió de su casa en el barrio María Angélica de Lusinchi, situado frente a la sede del Cicpc, cuando fue impactada, supuestamente, por una camioneta Toyota Vxr 2025 color negra, que se desplazaba a exceso de velocidad y según testigos en contravía.

Tras el fatal arrollamiento, el conductor del rústico chocó contra una bus marca Yutong color rojo, dejando completamente destruido el Toyota y con severos daños al autobús.

El esposo y la hija de la víctima sobrevivieron a la embestida.

Sobre Yenifer Vilchez se conoció que dejó en la orfandad a cinco hijos, trabajaba como aseadora en el Hospital General del Sur y su sepelio será en casa de su abuela en San Francisco.