Motorizado ebrio y sus acompañantes resultaron heridos en accidente en El Milagro

Un motorizado identificado como José Andrés Ortiz Márquez resultó herido junto a dos acompañantes en un accidente ocurrido en la avenida El Milagro, frente al Destacamento 111 de la Guardia Nacional Bolivariana, en horas de la mañana de este domingo, cuando manejaba bajos los efectos del alcohol.

En el accidente estuvo también involucrado un vehículo Malibú quien se dio a la fuga. Al sitio del suceso acudieron funcionarios de Polimaracaibo y Cuerpo de Bomberos de Maracaibo para realizar el levantamiento del accidente y trasladar a los tres heridos, un motorizado y sus dos acompañantes (una de sexo femenino), a un centro médico asistencial.

Los heridos quedaron identificados como José Andrés Ortiz Márquez, de 26 años; José Villasmil de 47 años, y María Barrios.

En el lugar se observó la evidencia de la ingesta de alcohol, una botella de ron, muestra de que la irresponsabilidad de algunos motorizados sigue causando accidentes y tragedias en la ciudad, razón por la cual los organismos de seguridad tomarán medidas para combatir este tipo de conductas.

Autoridades policiales informaron que hoy domingo se han presentado varios casos de jóvenes conduciendo en estado de ebriedad, tema que será tocado en la próxima reunión de seguridad ya que se deben tomar acciones severas y cumplimiento de los horarios de los bodegones y discotecas que funcionan en la ciudad.

El llamado es a la reflexión de que se debe conducir cumpliendo las normas de tránsito, para evitar accidentes que cada día son mayores en la ciudad.

En este sentido, se espera la Ley que se discute en el Consejo Legislativo del Zulia sobre la normativa para los motorizados.