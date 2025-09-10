Ministerio Público realiza “purga” de fiscales en Carabobo

El Ministerio Público informó en un comunicado que un total de 14 fiscales fueron detenidos en el contexto de un operativo anticorrupción, por el cual también fue aprehendido el exfiscal superior del estado Carabobo.

En el texto, compartido en Instagram, detallan que “desde la madrugada del pasado domingo 7 de septiembre se ha avanzado en una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia, que vincula entre otros cargos a varios jueces y fiscales”.

“Esta iniciativa se suma a la imputación y judicialización en las últimas horas de 14 fiscales de Carabobo, incluyendo el exfiscal superior de dicha entidad”, dice la misiva, donde no se ofrecieron detalles sobre la identidad de los detenidos.

Aseguran que todos los acusados se vieron involucrados en “corrupción y diversas conductas indecorosas en las filas del Estado venezolano”, y “muy especialmente a lo interno de nuestra institución”.

Vale recordar que, este martes también se conoció, por medio de la cuenta de Instagram del Ministerio Público, que el organismo imputó a los exfiscales Pedro Amaya y Freddy Franco, quienes se desempeñaban como Fiscal Provisorio y Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Primera del estado Carabobo. Ambos fueron privados de libertad por un tribunal.

Según detalló el fiscal General de la República, Tarek William Saab, los exfuncionarios fueron imputados por los delitos de extorsión agravada, privación ilegítima de libertad, retraso u omisión intencional de funciones y asociación, al determinarse que habrían participado directamente en hechos de extorsión cometidos por el abogado Rafael Reyna, actualmente procesado y recluido en un centro de detención en Caracas.

Recordó que, en un procedimiento anterior, se imputó al exfiscal superior del estado Carabobo, Miguel José Durán Trejo, junto a otros diez exfiscales: Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Ángel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángel Dorta Sivira.

Estos exfuncionarios enfrentan cargos por presunta obstrucción a la administración de justicia, obtención de ventajas o beneficios económicos como funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información reservada y asociación.