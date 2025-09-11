El diario plural del Zulia


Ministerio de Interior reporta 20 heridos en explosión de fábrica de fuegos artificiales

En un balance ofrecido en redes sociales, aseguran que los afectados fueron trasladados al Hospital Noriega Trigo (ocho) Ambulatorio Silencio (cinco), Hospital General del Sur (siete). Aseguran que, hasta ahora, no se han registrado fallecidos y que se logró “la contención total del fuego”
Redacción Versión Final
El Ministerio de Relaciones Interiores informó que, tras la explosión registrada en la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde en la zona industrial de San Francisco, se contabilizan 20 heridos.

“Veinte personas han resultado heridas y ubicadas en Hospital Noriega Trigo (ocho) Ambulatorio Silencio (cinco), Hospital General del Sur (siete)”, detalló la información publicada por el Ministerio en redes sociales.

Aseguran que, para esta hora, no se han registrado fallecidos y que se logró “la contención total del fuego”.

No obstante, la cartera de interior no ofreció mayores detalles sobre los dos vehículos que estaban en la calle adyacente al almacén, los cuales, fueron alcanzados por el estallido y, posteriormente, las llamas.

Tampoco hubo información oficial sobre cuántas personas residentes de barrios cercanos al almacén se vieron afectadas.

