Matan en Carabobo a dos adolescentes señalados de robar en bodegas

La violencia volvió a golpear al sector El Cujisal, en el municipio Diego Ibarra (Mariara), estado Carabobo, donde dos adolescentes, José David Guerra (15 años) y Yohan Wilfredo Gil (17 años), fueron brutalmente asesinados a tiros en un hecho que apunta a un ajuste de cuentas. El suceso, ocurrido en la calle 12 de la referida comunidad, ha desatado temor y consternación entre sus habitantes.

Según fuentes extraoficiales, los jóvenes, oriundos del sector Oscar Celli, habrían tenido conflictos con bandas criminales que operan en la zona. Rumores en la localidad sugieren que los fallecidos estarían involucrados en robos a bodegas, lo que habría desencadenado la retaliación de los grupos delictivos, reseña Notitarde.

Testigos relataron que los adolescentes fueron interceptados por hombres armados quienes, sin mediar palabra, dispararon múltiples veces, dejando sus cuerpos tendidos en el pavimento. El ataque, descrito como rápido y violento, obligó a los vecinos a resguardarse en sus hogares, presas del miedo, mientras las detonaciones resonaban en la noche.

No fue hasta la mañana siguiente que los cadáveres fueron descubiertos, generando conmoción en El Cujisal. Comisiones de la Policía Municipal de Diego Ibarra y la Policía Regional de Carabobo acudieron al lugar, mientras que el Cicpc asumió las investigaciones, recolectando evidencias balísticas para esclarecer el caso. Hasta el momento, no hay detenidos.

La comunidad denuncia que la presencia de bandas criminales en Mariara se ha intensificado, convirtiendo hechos como este en una dolorosa constante. Vecinos hicieron un llamado a los padres a estar más atentos, advirtiendo que muchos jóvenes se ven arrastrados a actividades delictivas que terminan en tragedias como esta.

Las autoridades continúan las pesquisas, enfocándose en desmantelar las estructuras criminales que mantienen en zozobra a esta localidad carabobeña.