Matan a joven de brutal golpiza por faltar el respeto a una mujer en Caracas

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la División de Investigaciones de Homicidios, detuvieron a cuatro personas implicadas en el homicidio de Michael Alexander Garnier Montero, de 28 años, ocurrido la madrugada del pasado 29 de septiembre en el sector San Andrés, parroquia El Valle, municipio Libertador, Caracas.

Los arrestados fueron identificados como Daniel David Dinamarca Rodríguez (32 años), Aiker Alexander García Villaroel (20), Wileanyer Daveliux Fernández Zarraga (20) y Brailyn Alfredo Pacheco González (25), informó el director del Cicpc, Douglas Rico, a través de su Instagram.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba compartiendo con los detenidos y otros dos hombres que permanecen prófugos, mientras ingerían bebidas alcohólicas y consumían sustancias psicotrópicas. Durante el encuentro, Garnier habría irrespetado a una de las mujeres presentes, lo que provocó una violenta reacción del grupo.

Los agresores atacaron al joven con objetos contundentes y armas blancas, propinándole múltiples golpes y heridas que le causaron la muerte. Posteriormente, ocultaron el cuerpo en el baño de la vivienda.

Al día siguiente, regresaron al lugar con la intención de desmembrar el cadáver para deshacerse de él, pero no lograron culminar el acto y dejaron el cuerpo en la planta baja del inmueble antes de huir, agregó Rico.

Durante el procedimiento, el Cicpc recolectó tres sábanas, un segmento de viga doble T, un machete, dos serruchos, una mandarria, un cuchillo, una navaja, una correa, varias prendas de vestir, un teléfono celular y una motocicleta Empire Keeway RKV-200, placas AG3I73M, precisó.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 35ª del Ministerio Público, que continuará las actuaciones correspondientes, concluyó.