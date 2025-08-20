Mata a su compañero de tragos durante una acalorada riña en el Sur del Lago

Un hombre de 37 años fue asesinado en medio de una fuerte discusión en la que se mezclaron bebidas alcohólicas, en el sector El Remolino, Sur del Lago.

La víctima era Rubén Darío Labrador de Andreis, a quien atacaron a puñetazos, según informó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Por este hecho, en un operativo realizado por la Delegación Municipal San Carlos del Zulia del Cicpc, fue detenido el presunto homicida, Emerson Alberto Avendaño Meza, de 28 años, en el sector La Invasión, parroquia Santa Cruz, municipio Colón, en la subregión surlaguense.

Las investigaciones revelaron que el pasado 17 de agosto, en el sector El Remolino, la víctima y Avendaño, junto a otro individuo que huyó, compartían bebidas alcohólicas.

Tras una discusión, influenciados por el alto consumo de alcohol, Avendaño y su cómplice atacaron brutalmente a Labrador a puñetazos.

La víctima fue llevada de urgencia a un centro médico, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Durante la captura, se recolectaron prendas de vestir como evidencia. El caso está bajo la supervisión de la Fiscalía 16ª del Ministerio Público, con sede en Santa Bárbara.