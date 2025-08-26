Madre envenena a sus tres hijos y deja desgarradora carta de despedida

“Perdón, era mucho para mí sola. Lo siento, no podía dejar a mis hijos en este mundo tan cruel”. Con esas palabras, Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez, de 36 años, dejó una carta antes de envenenar a sus tres hijos y posteriormente ingerir la misma sustancia, provocando la muerte de todos en Santo Domingo Este.

En la misiva hallada en la escena, la madre pidió perdón y afirmó que no deseaba que sus hijos enfrentaran las mismas dificultades que ella: “No quiero que aguanten todo lo que tuve que aguantar. Es demasiado y ya no lo resisto”.

Los cuerpos fueron encontrados en la vivienda del ensanche La Isabelita. Los niños, de 11, 9 y 7 años, yacían arropados en la cama, mientras que la madre fue hallada en el suelo.

El padre de los menores, quien descubrió la escena, se encuentra bajo investigación.

Un tío de los pequeños relató que Jiménez estuvo compartiendo horas antes en el negocio de su esposo y que no mostró señales de lo que planeaba. También sostuvo que existían problemas de celos en la pareja.

La comunidad del Ensanche Isabelita permanece conmocionada ante la tragedia, mientras las autoridades profundizan las indagatorias. Los cuerpos serán trasladados a la provincia Hermanas Mirabal, lugar de origen de la madre fallecida.