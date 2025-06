"Los pnb me robaron la moto": Luis Cardozo ofrece su versión sobre altercado en Lago Azul

Luis Cardozo, residente del sector Lago Azul, parroquia Manuel Dagnino, desmintió este miércoles las acusaciones realizadas en su contra por funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), asignados a la Base Zulia de la División Contra la Delincuencia Organizada (Dcdo) luego de que se diera a conocer la confiscación de su motocicleta y dos teléfonos celulares tras un presunto altercado con los agentes de la institución.

El hombre acudió a la redacción de Versión Final para refutar lo dicho por la PNB en una nota de prensa, en donde indicaron que "los familiares del conductor reaccionaron en contra de la comisión policial, aprovechando este instante para darse a la fuga".

Cardozo llegó acompañado por su esposa, Elide Victoria Rojas Parada, quien fue presuntamente agredida por funcionarios policiales en el hecho, así como del abogado que los representa, el Dr. Jorge Luis Moreno.

El denunciante negó haber arremetido contra los funcionarios policiales y aseguró que los oficiales "robaron" su motocicleta, causándole daños físicos tanto a él como a su pareja.

Cardozo mencionó que los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 28 de mayo cuando recibió el llamado de dos personas interesadas en comprar su motocicleta marca Empire, modelo Keeway 650, de color gris, que había puesto a la venta a través de MarketPlace en la red social Facebok, un espacio que sirve como plataforma para comprar y vender diferentes artículos.

El sujeto señaló que tras lo sucedido fue despejado de sus pertenencias y del vehículo, por lo que hizo un llamado a las autoridades a que se inicie una investigación profunda de los hechos para demostrar su presunta inocencia.

Por su parte, Elide Rojas desmintió haber agredido a una oficial femenina, tal como lo refleja la minuta policial, y mencionó que la situación irregular se produjo aproximadamente a las 6:30 de la tarde.

La mujer destacó que recibió la llamada de su esposo para que fuera a recoger al hijo de ambos, de 1 año, quien se encontraba en ese momento con Cardozo, que sin saber lo que ocurriría, se disponía a probar la motocicleta en compañía de los supuestos compradores.

Él me dice 'vente que el bebé no se puede quedar solo'. Cuando llego al sitio, la funcionaria me intenta quitar el teléfono, y como yo no me dejé, ella me empieza a golpear, me intenta montar a la fuerza en el carro, nos intentaron llevar y empezó a salir la comunidad a grabar", dijo.