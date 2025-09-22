Lo capturan por cometer extorsiones en La Cañada: iba a incendiar el carro de un comerciante

Funcionarios de la Delegación Municipal San Francisco, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Pedro Miguel Barbosa Hernández, de 30 años, en el sector La Frontera, parroquia El Carmelo, municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia, por el delito de extorsión.

Así lo dio a conocer el director del Cicpc, Douglas Rico, mediante sus redes sociales.

Tras una exhaustiva investigación de campo, los efectivos del Cicpc determinaron que Barbosa Hernández, junto a otros antisociales prófugos, se dedicaba a extorsionar a comerciantes de la parroquia. La banda enviaba mensajes de texto intimidatorios, amenazando a sus víctimas con causarles daños a sus vidas o propiedades, agregó Rico.

Durante la detención, le incautaron un teléfono celular, un manuscrito con amenazas extorsivas, una capucha, un encendedor y dos envases con gasolina, presuntamente destinados a incendiar el vehículo de una de sus víctimas, precisó.

El Cicpc puso a Barbosa Hernández a la orden de la Fiscalía 48ª del Ministerio Público.