Lluvias provocan derrumbe en una mina de El Callao y deja al menos 14 muertos

Las fuertes lluvias en Bolívar inundaron un yacimiento de oro en El Callao, produciendo que este lunes una mina colapsara y causara la muerte por inmersión de unas 14 personas.

“Los mineros se encontraban en tres pozos diferentes”, indicó las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan) del estado Bolívar.

Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron con "achique de todos los pozos del sector para disminuir el nivel del agua, para posteriormente evaluar labores de rescate” de las personas que quedaron atrapadas dentro del yacimiento aurífero, acotó el comunicado, sin dar otros detalles.

Un puesto de comando se instaló a fin de “coordinar las operaciones para recuperación de los 14 fallecidos” en la mina, de nombre “Cuatro Esquinas de Caratal”.

La cifra de mineros fallecidos se basa en el testimonio de otros mineros, informaron los bomberos del Callao en sus redes sociales.

Las minas verticales, conocidas como barrancos, colapsaron como consecuencia de la inundación causada por las fuertes lluvias registradas la noche del domingo en El Callao.