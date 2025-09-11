"Llovían fuegos artificiales, nos caían cohetes y matasuegras”: Vecina afectada por explosión

El relato de quienes vivieron de cerca la tragedia en San Francisco revela el terror que se desató tras la explosión de la fábrica de fuegos artificiales Gallo Verde. La onda expansiva no solo destruyó viviendas, también dejó una huella de miedo en cientos de familias que intentaban escapar entre chispas, humo y escombros.

Yo estando ahí parada en el frente de la puerta la explosión me disparó contra la pared”, narró Dexabel Durán que aún no logra asimilar lo ocurrido.

Y mencionó cómo, al intentar rescatar a su hija que permanecía en el baño, la presión del viento la arrastró hasta una camioneta que terminó calcinada.

“Cuando veo que viene mi hija, agarramos y salimos. En el momento de la desesperación empiezan a llover fuegos artificiales, caen cohetes, caen mata suegras y todo eso nos estaba cayendo encima a nosotras. Las guayas empezaron a salpicar corriente, la arena empezaba a vibrar y salimos desesperadas hacia la avenida de lo que es los Yukpas”.

Richard Urdaneta, otro habitante de la comunidad “Unidad, Lucha y Batalla” resumió lo que enfrentaron sus vecinos: “Como ven ustedes aquí todo el poco de desastre en la comunidad, fuimos muchos afectados también que tuvimos que correr por nuestras vidas”.

El miedo no solo alcanzó a quienes vivían a escasos metros del lugar. A dos kilómetros de distancia, Jesús Ramírez sintió el impacto con fuerza. “Los vidrios de las ventanas de mi casa se reventaron. Después de la explosión dejé a mi familia resguardada y me dirigí hasta el sitio. En cuestión de momentos los bomberos sacaron alrededor de cincuenta personas”.

Las cifras que mencionan los propios afectados dan cuenta de la magnitud de la tragedia: “Hay muchas familias que estaban alrededor, unas quinientas familias cercanas” comentó Angélica Rojas.

Los testimonios se multiplican en medio de las ruinas de la empresa calcinada, donde lo que antes eran techos, paredes y hogares ahora son recuerdos entre cenizas y escombros.