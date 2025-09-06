La imputan en Zulia por sustracción fraudulenta de dinero de la plataforma Patria

Una mujer quedó tras las rejas en el estado Zulia, tras ser señalada de sustracción fraudulenta de dinero de la plataforma Patria, informó el fiscal general, Tarek William Saab.

Mediante la red social Instagram, Saab detalló este sábado que Eyilda Hernández será imputada por el Ministerio Público de la entidad zuliana, por los delitos de utilidad ilegal por actos de la administración, acceso indebido y fraude electrónico.

Se dedicaba a la creación de cuentas en la plataforma patria a nombre de terceros, con el objetivo de apropiarse indebidamente del beneficio social (bono), acreditándose los montos de ayuda social para lucrarse económicamente, ocasionándole un grave daño al estado venezolano", precisó el alto funcionario.

Sobre este caso, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, refirió previamente que esta ciudadana, de 61 años, presuntamente sustrajo el dinero de cuentas de la mencionada plataforma, pertenecientes a beneficiarios fallecidos y a familiares de otras personas que están fuera del país.

También resaltó que esta fémina percibía un porcentaje a cambio de esa gestión.

Añadió que los funcionarios detectivescos hallaron dos libretas de notas que contenían información detallada de más de 60 usuarios, incluyendo sus claves de acceso al sistema Patria y a diferentes entidades bancarias. "La investigación reveló que la implicada utilizaba estos datos para acceder a las cuentas y apoderarse de los beneficios económicos", dijo.