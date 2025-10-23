La Fanb desmantela un campamento del ELN en el Sur del Lago

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) desmanteló en el estado Zulia un campamento presuntamente perteneciente al grupo irregular colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), informó el general Javier Enrique Magallanes, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Zulia.

El procedimiento tuvo lugar en el municipio Catatumbo, en su capital, Encontrados, donde las tropas localizaron una base utilizada, según el alto oficial, por elementos identificados como Tancol (Terroristas Armados, Narcotraficantes Colombianos). Durante la transmisión del reporte, se mostraron imágenes de los objetos incautados, entre ellos pasamontañas con las siglas del ELN, reseñó Últimas Noticias.

Magallanes detalló que en la operación fueron confiscados nueve fusiles de asalto, siete pistolas, dos granadas fragmentarias, veinte rollos de mecha lenta, treinta y ocho cargadores y cuatro vehículos de alta gama. Además, en las cercanías del campamento, los efectivos destruyeron un astillero clandestino con tres embarcaciones presuntamente usadas para el transporte de drogas, junto con 1.600 litros de gasolina y siete rollos de fibra de vidrio.

Al ofrecer un balance nacional, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, reiteró que la instrucción del Gobierno es “expulsar cualquier grupo irregular que pretenda instalarse en el país”. Explicó que la FANB mantiene labores de exploración y vigilancia en las costas del estado Sucre, frontera marítima con islas como Trinidad y Tobago, desde donde, aseguró, se han introducido armas destinadas a grupos locales involucrados en “planes de violencia con fines políticos”.

En esa misma línea, el jefe de la Zodi-Sucre, general Francisco Rivero García, informó sobre la incautación de siete fusiles —entre ellos AK-103 y FAL—, 418 cartuchos, dieciséis cargadores y dos miras ópticas, materiales que fueron hallados ocultos en el sector El Tamarindo, municipio Valdés (Güiria), al norte del estado.