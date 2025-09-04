El diario plural del Zulia


Joven murió estrangulada por su pareja en medio de una discusión por celos

La agresión verbal escaló a golpes y, finalmente, un estrangulamiento que cobró la vida de Wendy Alvarado. Su pareja se dio a la fuga cuando, horas después, su madre la encontró inconsciente y la llevó a un centro asistencial, donde fue reportada su muerte
Wendy Alejandra Alvarado Gamez, de 24 años, murió la noche del sábado 30 de agosto en manos de su compañero sentimental cuando este la estranguló durante una tensa discusión. Los hechos se registraron en una pequeña habitación de la residencia de la pareja.

Fue en la parroquia Guigue, municipio Carlos Arvelo, estado Carabobo, donde Wilker José Chirinos, su concubino, habría llegado de una fiesta, motivo por el cual empezó la disputa.

Según los reportes, la agresión verbal escaló a una violenta agresión física, donde Chirinos golpeó y luego estranguló a Wendy. Horas después, la madre de la víctima la encontró inconsciente, con heridas visibles y hematomas en el cuerpo, por lo que la llevó de inmediato al Hospital Carlos Sanda de Güigüe.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la joven no pudo ser reanimada y falleció en el centro de salud.

Tras el deceso, la Delegación Municipal Carlos Arvelo del Cicpc inició la investigación y, en pocas horas, identificó a Chirinos como el presunto autor del crimen. Los agentes lograron su captura en un terminal de autobuses, frustrando su intento de escapar a otro estado.

