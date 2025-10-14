Israel mata a tres gazatíes tras cruzar “línea amarilla” en frágil tregua parcial

El Ejército israelí mató este martes a al menos tres palestinos en el barrio de Shujaia, al norte de la ciudad de Gaza, según confirmó el Ministerio de Sanidad gazatí. El incidente se produjo cuando, de acuerdo con la versión israelí, los fallecidos habrían cruzado la llamada “línea amarilla”, límite establecido en el acuerdo de alto el fuego con Hamás.

De acuerdo con EFE, autoridades locales indicaron que las víctimas se dirigían a sus viviendas para evaluar los daños tras los recientes ataques israelíes que forzaron su desplazamiento. Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, explicó que el ataque ocurrió en la calle Sikkeh, cerca de la vía Salah al Din, que separa Shujaia del barrio de Yabalia.

La “línea amarilla” marca el punto hasta donde las tropas israelíes se han replegado en la primera fase del cese de hostilidades iniciado el pasado viernes. Sin embargo, su trazado exacto sigue siendo ambiguo, y los medios solo han tenido acceso a un mapa poco detallado que impide identificar con precisión los límites de la retirada.

Basal señaló que los proyectiles, presuntamente lanzados desde un dron, también impactaron en el hospital Al Ahli, ubicado dentro de la zona que, según el acuerdo, debía estar libre de presencia militar israelí.

Por su parte, el Ejército de Israel declaró que “varias personas cruzaron la línea amarilla y se acercaron a las tropas”, lo que consideró una violación del alto el fuego. “Se les instó a alejarse, pero al no obedecer, las fuerzas abrieron fuego para eliminar la amenaza”, afirmó el comunicado sin especificar el número de víctimas.

La agencia palestina Wafa elevó a seis el número de muertos, mientras la tensión crece en torno a la frágil tregua que intenta sostenerse en el norte de la Franja de Gaza.