Intenta matar a su padre al golpearlo con un televisor y una roca

Patrulleros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) arrestaron a Badi Jesús Montiel, quien presuntamente arremetió contra su padre, ocasionándole fractura en el cráneo, en el barrio Las Praderas, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, de Maracaibo.

El sujeto departía con su padre cuando iniciaron una discusión por viejas rencillas intrafamiliares, y en medio de la confrontación Montiel se abalanzó con violencia en contra de su progenitor, golpeándolo con un televisor y una piedra de gran tamaño, para provocarle graves heridas, dejándolo ensangrentado y tirado en el piso.

Al llegar los oficiales del Cpbez, estos gestionaron de inmediato el apoyo de una ambulancia donde trasladaron al adulto mayor hasta el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum), donde quedó bajo observación médica, con pronóstico reservado.

El supuesto agresor fue conducido hasta el Centro de Coordinación Policial Maracaibo Oeste, puesto a la orden del Ministerio Público, donde debe responder por intento de homicidio.