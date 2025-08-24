El diario plural del Zulia


Incendio en Valencia afectó instalaciones de La Cebollera, confitería tradicional de la ciudad

Bomberos actuaron rápidamente y controlaron la situación. Las labores posteriores se concentraron en refrescamiento y remoción de escombros. Autoridades investigan las posibles causas del siniestro en el reconocido local
Redacción Versión Final
Un incendio de estructura sorprendió a los vecinos del centro de Valencia este sábado, cuando un local comercial en la esquina de la calle Girardot con Farriar comenzó a arder.

El siniestro consumió parte de la reconocida confitería La Cebollera, punto de referencia para varias generaciones de valencianos.

De acuerdo con la información difundida por el Cuerpo de Bomberos de Valencia, las llamas fueron sofocadas en cuestión de minutos gracias a la acción de las cuadrillas.

Al mediodía, los funcionarios realizaban labores de refrescamiento y la remoción de cenizas, mientras iniciaban los protocolos de investigación para determinar el origen del incendio.

