Incendio en edificio de Maracaibo deja tres afectados por inhalación de humo

Un incendio de grandes proporciones se desató en la madrugada de este miércoles 10 de septiembre en el sector Tierra Negra, específicamente en el edificio Los Nietos, ubicado en la calle 70 entre avenidas 10 y 11, de la parroquia Olegario Villalobos, en la capital zuliana.

La alarma se activó a las 5:11 a. m. cuando una gran humareda alertó a los vecinos del complejo residencial, quienes presenciaron cómo la cocina del apartamento 10B se consumía rápidamente por las llamas.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo acudieron de inmediato al lugar y evacuaron a más de 100 residentes del edificio.

La situación se tornó crítica cuando el fuego amenazó con extenderse a otras áreas de la estructura, poniendo en peligro la vida de decenas de personas.

Los bomberos desplegaron una operación combinada, tanto defensiva como ofensiva, para contener el siniestro antes de que se propagara a los pisos superiores.

Durante las labores de rescate, los paramédicos atendieron a tres personas, entre ellas la propietaria del apartamento afectado, quienes presentaron síntomas de inhalación de humo. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

El general (B) Engherbert Atencio, comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, destacó la valentía y efectividad de su equipo de respuesta, subrayando que las acciones rápidas evitaron una tragedia mayor. Asimismo, indicó que se inició una investigación para determinar las causas del incendio.