Incendio en campo petrolero Palmarejo de Pdvsa alarma a vecinos del municipio Mara

Durante la tarde de este sábado, residentes del municipio Mara alertaron sobre un incendio en el patio de tanques del campo petrolero Palmarejo, instalación perteneciente a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Aunque las causas del fuego aún se desconocen, las llamas se propagaron rápidamente en la zona donde se encuentran tanques fuera de operación. En el lugar actúan equipos del Cuerpo de Bomberos y funcionarios de seguridad intentando sofocar el siniestro.

A través de redes sociales, habitantes de las comunidades cercanas compartieron videos que muestran una espesa nube negra elevándose sobre el sector, mientras el fuego consume parte de la vegetación adyacente.

Hasta ahora las autoridades no han ofrecido un parte oficial sobre el origen del incendio ni los daños ocasionados.