Identifican a atacante abatido tras tiroteo e incendio en iglesia mormona de Michigan

Las autoridades confirmaron la identidad del responsable del tiroteo ocurrido la mañana del domingo 28 de septiembre en una iglesia de Grand Blanc, Michigan. El atacante fue identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, residente de la localidad de Burton.

De acuerdo con el jefe de la policía local, William Renye, Sanford irrumpió en el templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hacia las 10:25 a.m. Tras estrellar su automóvil contra el edificio, provocó un incendio y disparó contra los asistentes de la congregación dominical.

El balance preliminar indica dos víctimas mortales y ocho personas heridas, una de ellas en estado crítico y el resto hospitalizadas con pronóstico estable. El incendio alcanzó tal magnitud que debió declararse en quinta alarma y generó riesgo de colapso parcial del templo mientras los bomberos combatían las llamas.

El operativo policial se desplegó con rapidez. Menos de diez minutos después de la primera llamada de emergencia, Sanford fue abatido en el estacionamiento de la iglesia por dos agentes, uno del Departamento de Recursos Naturales y otro de la policía local. “El sospechoso fue neutralizado antes de que causara más daño”, señaló Renye.

La investigación sigue en marcha con apoyo del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Las autoridades buscan esclarecer los motivos del ataque y revisan la vivienda del sospechoso en Burton. Por ahora, no se ha confirmado su relación con la iglesia ni su historial personal.

El hecho ha conmocionado a la comunidad de Grand Blanc, una localidad de 8.000 habitantes situada a pocos kilómetros de Flint. Zonas de reunificación fueron habilitadas para familiares de las víctimas y testigos, mientras decenas de personas acudieron en busca de información sobre sus allegados.