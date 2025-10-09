Honduras enfrenta ola de feminicidios: 1.780 mujeres asesinadas y 95 % de impunidad

Desde 2020 hasta septiembre de 2025, al menos 1.780 mujeres han sido asesinadas en Honduras, lo que equivale a una víctima cada 28 horas, según un informe presentado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

El organismo advirtió que la impunidad y la falta de respuesta institucional siguen siendo los mayores obstáculos para frenar la violencia de género.

Los datos muestran que los departamentos de Francisco Morazán (370 casos), Cortés (342) y Olancho (177) concentran alrededor del 50 % de los asesinatos, evidenciando una distribución territorial donde la violencia se ha vuelto estructural.

El informe señala que 850 crímenes, casi la mitad del total, ocurrieron entre diciembre de 2022 y septiembre de 2025, periodo en el que el país mantiene un estado de excepción parcial destinado, en teoría, a reducir los índices de criminalidad.

La coordinadora de la Defensoría de la Mujer, Aurora Rueda, calificó los homicidios como “la forma más extrema de violación a los derechos humanos de las mujeres”. Subrayó que la situación refleja una sociedad marcada por la desigualdad, la discriminación y la falta de garantías para la seguridad femenina.

Rueda advirtió que la impunidad alcanza el 95 % de los casos, debido a la rotación constante del personal investigador y a la ausencia de morgues judiciales en gran parte del territorio, lo que impide la correcta realización de autopsias y la preservación de pruebas clave.

“La violencia contra la mujer sólo podrá erradicarse garantizando su igualdad, su empoderamiento y el pleno respeto de sus derechos”, afirmó Rueda, quien instó al Estado y a la sociedad a unir esfuerzos para proteger a las víctimas y prevenir nuevos casos.

El Conadeh reiteró la urgencia de aprobar la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, presentada al Congreso Nacional en noviembre de 2022 y aún sin debate. La norma busca fortalecer la protección institucional, reconocer todas las formas de violencia y mejorar la coordinación entre las entidades que atienden a las víctimas.

Mientras tanto, Honduras continúa registrando cifras alarmantes de feminicidios, en un contexto donde la justicia sigue siendo una deuda pendiente y la vida de las mujeres, un derecho en riesgo.