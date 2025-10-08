Hombre mata en arrollamiento a un ciudadano en Lara: Ministerio Público tramita su aprehensión

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público de Lara, a través de la Fiscalía Quinta, inició el trámite de una orden de aprehensión contra el ciudadano Luis Cruz, señalado por matar durante un arrollamiento a un ciudadano, cuando conducía su camioneta.

Este sujeto enfrenta cargos por homicidio intencional a título de dolo eventual y omisión de socorro, tras arrollar mortalmente a una persona mientras conducía a exceso de velocidad. Según las autoridades, el incidente resultó en la muerte instantánea de la víctima, y Cruz se dio a la fuga para evadir su responsabilidad.

El hecho, calificado como lamentable por el Fiscal General, ha generado indignación en la comunidad, destacando la gravedad de la imprudencia al volante y la falta de auxilio a la víctima.

La Fiscalía Quinta de Lara trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para garantizar que se haga justicia en este caso.

Las autoridades han instado a la población a colaborar con cualquier información que facilite la captura de Cruz, reafirmando el compromiso del Ministerio Público con la aplicación de la ley y la protección de los derechos de las víctimas.