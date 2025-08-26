Hombre agrede a golpes a su pareja y a niña de dos años en San Francisco

Un sujeto fue detenido por oficiales de la Policía del municipio San Francisco (Polisur), por presuntamente incurrir en el delito de violencia de género contra su pareja y por una supuesta agresión contra una niña de dos años.

Durante labores de patrullaje preventivo, el Centro de Operaciones Policiales (COP) reportó una riña marital en la urbanización San Felipe, sector 4. Al llegar al lugar, la víctima denunció que su pareja sentimental, Óscar José García Hidalgo, de 26 años, la había agredido física y verbalmente, propinándole golpes en la cara.

El agresor fue localizado a pocos metros de la vivienda y se procedió a su restricción y arresto, notificándole sus derechos según el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se trasladó a la víctima, así como a su hija de dos años, que también resultó presuntamente lesionada, y al detenido al centro médico más cercano para su valoración médica. Posteriormente, fue trasladado al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido, donde quedó a la orden del Ministerio Público.