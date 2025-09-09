Hiere con cuchillo y abrelatas a un hombre que le alquilaba la casa

Un sujeto fue detenido por detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por presuntamente agredir de manera brutal a un ciudadano que le estaba alquilando la casa, en un suceso reportado en el bloque 7 del sector Propatria, parroquia Sucre, Caracas.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó a través de sus redes sociales que Edgar Yépez Acosta, de 56 años, residía bajo arriendo en una vivienda propiedad de un hombre de 59 años, quien decidió dar por concluido el contrato de alquiler, dado que había constantes problemas de convivencia.

Esta decisión habría provocado la ira de Yépez Acosta, quien agredió gravemente al propietario con un cuchillo y un abrelatas, causándole múltiples heridas punzocortantes y hematomas. La víctima fue trasladada de emergencia a un centro de salud, donde recibió atención médica", destacó el funcionario.

Sabuesos de la Delegación Municipal Oeste arrestaron al individuo, al tiempo que colectaron en el sitio el cuchillo y el abrelatas, como evidencias de interés criminalístico.

Tanto Yépez como las referidas armas quedaron a disposición de la Fiscalía 34ª del Ministerio Público, del Área Metropolitana de Caracas, señaló el jefe policial.