Hasta 30 años de cárcel podría enfrentar venezolano que se hizo pasar por adolescente en EE. UU.

Un insólito caso conmocionó a la comunidad de Perrysburg, Ohio (EE. UU.), tras descubrirse que Anthony Emmanuel Labrador-Sierra, un migrante venezolano de 24 años, se hizo pasar por un adolescente de 16 para inscribirse en una escuela secundaria local. Según informó Fox News, el sujeto utilizó documentos falsos para obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS), una tarjeta de Seguro Social y una licencia de conducir, lo que le permitió asistir a clases durante más de un año y participar en actividades como fútbol y natación.

El venezolano fue admitido en la escuela el 11 de enero de 2024 como menor no acompañado, cumpliendo con los requisitos federales para estudiantes sin hogar o sin tutor legal. Durante ese tiempo, recibió apoyo legal y documentación oficial, lo que dificultó la detección del fraude. La verdad salió a la luz cuando la madre de uno de sus hijos contactó a la familia de acogida, revelando que Labrador-Sierra era un adulto con responsabilidades familiares.

Tras la denuncia, los tutores revisaron sus pertenencias y encontraron una pistola semiautomática Taurus G3C de 9 mm, dinero en efectivo y una licencia falsa de Michigan, lo que confirmó su verdadera identidad. El Departamento de Justicia lo acusó de varios delitos, incluyendo posesión ilegal de arma de fuego, falsificación de documentos y declaraciones falsas ante la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El pasado 22 de septiembre, Labrador-Sierra, según lo recogido por Caraota Digital, se declaró culpable ante la Fiscalía del Distrito Norte de Ohio. Las autoridades indicaron que enfrenta hasta 30 años de prisión por los cargos federales, incluyendo hasta 15 años por posesión de arma de fuego como extranjero, 10 años por declaración falsa en la compra de un arma y 5 años por uso de documentos falsos. La sentencia está programada para el 23 de enero de 2026.

La escuela de Perrysburg expresó su indignación en un comunicado, destacando que el individuo explotó sistemas diseñados para proteger a jóvenes vulnerables, lo que generó preocupación en la comunidad educativa. Evelyn Camacho, de 22 años y madre de la hija de Labrador-Sierra, declaró a The Post: “Solo él sabe por qué lo hizo. Es impulsivo. Mientras yo luchaba por criar a nuestra hija, él vivía como adolescente sin responsabilidades”.

Una madre de un estudiante de la preparatoria comentó al mismo medio: “La gente está impactada. Nos preguntamos cómo logró burlar a las autoridades escolares”. El caso ha generado debate en Perrysburg, una comunidad conocida por su carácter conservador, sobre las vulnerabilidades en los sistemas de verificación de identidad.