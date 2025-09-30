Hallan muerto en París a embajador sudafricano Nkosinathi Mthethwa tras reportar su desaparición

La Fiscalía de Francia informó el martes 30 de septiembre que el embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, fue hallado muerto en París, luego de que su esposa reportara su desaparición.

Según la fiscalía, el cuerpo del diplomático fue encontrado al pie de un hotel donde horas antes había reservado una habitación. Los investigadores indicaron que Mthethwa se alojó en un cuarto del piso 22 y que la ventana de seguridad de la habitación había sido forzada, tras lo cual cayó al vacío.

La pareja del embajador se puso en contacto con las autoridades tras recibir un “mensaje perturbador”, según informaron los fiscales a CNN.

Mthethwa, de 58 años, fue nombrado embajador de Sudáfrica en Francia en 2024. Antes de asumir funciones diplomáticas, se destacó como político y activista: inició su vida pública desde la adolescencia en la Organización Juvenil de Klaarwater y continuó como delegado del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y Afines (Fawu).

En 2002 asumió un escaño vacante en el Congreso surafricano representando al Congreso Nacional Africano (CNA) y fue reelegido en 2004, consolidando su trayectoria como legislador y figura política comprometida con su país.