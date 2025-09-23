Hallan a un empresario español muerto en República Dominicana: tenía un disparo en la cabeza

Antonio Jiménez López, un empresario español de 59 años, fue encontrado sin vida el pasado domingo en una zona rural de República Dominicana, específicamente en La Trujillita de Damajagua. Su cuerpo fue localizado dentro de un vehículo con un disparo en la cabeza.

Según informa el Diario de Sevilla, el cadáver presentaba signos de violencia y llevaba varias horas muerto en el momento de su descubrimiento. La forense que examinó el cuerpo determinó que la causa del fallecimiento fue una hipoxia cerebral provocada por una hemorragia externa.

Jiménez López, originario de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, se dedicaba a la gestión de un vivero en el área. Era frecuente que viajara a República Dominicana, país natal de su actual pareja, con quien tenía al menos un hijo, además de tener descendencia de una relación anterior.

El hallazgo del cuerpo ha llevado a la Policía Dominicana a abrir una investigación. Hasta el momento, no se ha descartado ninguna hipótesis, y las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias de su muerte.

El cuerpo de Antonio Jiménez López permanece en República Dominicana, y se espera que en los próximos días inicien los trámites para su repatriación. La noticia ha generado una profunda conmoción en Dos Hermanas, donde el empresario era una figura conocida en el ámbito empresarial y agrícola local.