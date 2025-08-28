GNB desmantela un centro de comunicaciones para el narcotráfico en la COL

En un operativo de patrullaje y reconocimiento en el sector Los Jovitos, municipio Miranda, Costa Oriental del Lago (COL); efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), a través del Comando de Zona N° 11 Zulia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lograron desarticular un centro logístico y de comunicaciones clandestino, utilizado por grupos estructurados de delincuencia organizada (Gedo) para el tráfico ilícito de drogas.

Durante la operación, se incautaron dos paneles de control de comunicaciones, 11 radios transmisores, una fuente de poder, dos duplexer (dispositivo que permite la comunicación bidireccional), una antena direccional para repetidora, una antena de comunicación, 100 metros de cable para antenas transmisoras y 80 metros de guaya, informó la GNB a través de sus redes sociales.

Además, en el lugar se retuvo una motocicleta, cinco motores fuera de borda, un equipo de buceo, más de 20 cajas de aceite para motor, dos plantas eléctricas, seis cauchos, un taladro industrial, una máquina de torno, dos estructuras para fuegos artificiales y una brújula.

De acuerdo con la GNB, este golpe a las mafias dedicadas al narcotráfico refuerza las acciones de la Fanb para desmantelar sus redes operativas. Todo lo incautado fue puesto a la orden del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para neutralizar estas actividades ilícitas.