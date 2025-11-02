Gatilleros asesinan a tiros a un hombre de 44 años en Baralt

Un grupo de antisociales asesinó a tiros a un hombre de 44 años, que se encontraba en el frente de un taller mecánico, en la avenida principal del sector Concesión 7, parroquia Rafael Urdaneta del municipio Baralt, en la Costa Oriental del Lago (COL).

Como Jhoan Santiago Pirela Segovia fue identificada la víctima, a quien unos sujetos armados que transitaban por el sector, a dos minutos de la alcabala de la zona, comenzaron a dispararle varias veces el sábado por la noche, sin mediar palabras. Posteriormente huyeron del sitio.

Fuentes policiales refirieron que Pirela, conocido como "El Mocho", quedó muerto en el acto, su cuerpo tenía múltiples impactos de bala y yacía en el pavimento.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegó al lugar del dantesco suceso, colectó varias evidencias físicas para esclarecer el crimen, levantó el cadáver y lo trasladó hasta la morgue del Hospital Dr. Luis Razetti, en Baralt.

Por el momento se desconocen las causas del homicidio, si bien, por la manera como se suscitó, se maneja el móvil de una presunta venganza, bajo la modalidad de sicariato.