Fiscalía coordina exámenes médicos y psicológicos en caso de niño abusado sexualmente en Yaracuy

El Ministerio Público (MP) coordina una serie de diligencias de investigación, a través de exámenes médicos forenses y psicológicos, en relación con el abuso sexual sufrido por un niño de cinco años, en un preescolar del estado Yaracuy.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que el MP designó a la Fiscalía 71ª Nacional, con competencia en delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, para llevar adelante las investigaciones sobre este hecho que ha conmocionado al municipio Independencia, situado al noreste de San Felipe, capital yaracuyana.

Recordó Saab que el menor, quien cursa el segundo nivel de preescolar, fue víctima del abuso sexual en el interior del plantel llamado Rafael Zumeta, del referido municipio.

El infante será objeto de los exámenes médico legal físico y psicológico, y se realizarán experticias de comparación de apéndice piloso (cabello), entrevistas y experticias forenses, destacó el alto funcionario.

La finalidad de estas diligencias, enfatizó Saab, es hallar al presunto responsable de este atroz suceso y ponerlo tras las rejas.

La familia del menor ha estado exigiendo justicia ante las autoridades, y espera que la persona que resulte implicada en este hecho sea llevada ante los organismos judiciales competentes, para que estos decidan su privación de libertad, con base en los elementos que resulten de las averiguaciones que emprenda el Ministerio Público.

