Fanb neutraliza presunta aeronave de narcotráfico que ingresó a espacio aéreo venezolano

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) interceptó una aeronave proveniente de las islas del Caribe que ingresó a territorio venezolano sin cumplir con el plan de vuelo propuesto.

Así lo informó el comandante estratégico operativo Domingo Hernández Lárez, quien detalló en redes sociales que la unidad apagó el transpondedor, cortó comunicaciones y tomó rumbo hacia el sur de Venezuela, ingresando de manera ilícita al país.

“Al tomar rumbo por el sur de Venezuela e ingresar de manera ilegal al territorio, fue detectada y declarada como blanco de interés y vector hostil”, apuntó.

Expuso que la aeronave “aterrizó en una pista fronteriza no autorizada en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure y se procedió inmediatamente a su inmovilización”.

Ya en tierra, los efectivos militares la inutilizaron en ejercicio de la soberanía nacional. “No somos plataforma del narcotráfico transnacional, no producimos, no procesamos, ni consumimos sustancias estupefacientes o psicotrópicas”, expresó el general en jefe en su cuenta en Instagram.

De acuerdo con recientes informes de la Fanb, con este operativo totalizan 21 aeronaves interceptadas durante 2025.