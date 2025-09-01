Fanb destruye fábrica de drones y granadas en Casigua El Cubo

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, presentó este lunes 1 de septiembre un balance de las operaciones recientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en todo el territorio nacional, destacando importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados.

Durante su intervención, informó sobre la destrucción de un laboratorio dedicado a la fabricación de drones y explosivos en Casigua-El Cubo, estado Zulia, reseñó Globovisión.

En el lugar hallaron 1.000 equipos y dispositivos electrónicos utilizados para ensamblar granadas, armamento y vehículos empleados en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.

La operación forma parte del despliegue de la "Operación Relámpago del Catatumbo", que mantiene un patrullaje constante desde la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Zulia.

Nuestra meta es limpiar todo vestigio de bandas criminales y grupos armados provenientes de Colombia”, afirmó Padrino López.

Además, destacó que en el Golfo de Venezuela se ejecuta un patrullaje marítimo mediante la Operación Cangrejo 2025, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico.

Por su parte, el comandante de la Operación Cangrejo 2025, almirante Alejandro Díaz Espinoza, informó que la Fanb se ha desplazado a lo largo de 881 kilómetros por el río Catatumbo, Zulia, y el Lago de Maracaibo en operaciones de control y registro contra el tráfico de drogas.

En ese marco, fueron destruidas dos bases logísticas de grupos de narcotráfico y se realizaron 64 visitas de control, sin que se haya detectado producción ni consumo de drogas en las zonas intervenidas.