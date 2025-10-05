Fanb desmantela campamento de minería ilegal en el estado Amazonas

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) desmanteló este domingo un campamento dedicado a la minería ilegal en el estado Amazonas, como parte de la Operación Escudo Bolivariano Neblina 2025.

El comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez, informó que la operación se desarrolló en el municipio Atabapo, donde las tropas localizaron una estructura empleada para la extracción ilícita de minerales y la destrucción del entorno natural.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron e incineraron diversos materiales utilizados en la actividad ilegal, entre ellos 600 litros de gasolina, 150 litros de diésel, una bomba de succión de agua, un generador eléctrico y 25 alfombras tipo tamiz, además de otros equipos logísticos.

Hernández Lárez reiteró que en esa región está estrictamente prohibida la construcción de viviendas y la minería a cielo abierto, al tratarse de un área protegida dentro de la Amazonía venezolana.

Aunque no se registraron detenciones, la Fanb aseguró que estas acciones forman parte de su esfuerzo por resguardar los ecosistemas naturales y combatir la depredación ambiental en parques nacionales y reservas forestales del país.