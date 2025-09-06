El diario plural del Zulia


Fanb desmantela campamento de grupos "Tancol" e incauta armamento en Amazonas

Una unidad de reacción rápida mixta de la Fanb, en labores de patrullaje y escudriñamiento, inutilizó el campamento Tancol. Los efectivos incautaron un fusil R-15 con un cargador y 29 cartuchos, un AK-103 de culata fija con cargador y 28 cartuchos, una granada de humo y un GPS satelital. Además, hallaron parches alusivos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)
SucesosVF Home
Redacción Sucesos
@VersionFinal Cortesía

En el marco de la Operación Escudo Bolivariano “Maroa 2025”, efectivos de la Redi N.° 6 Guayana, en el estado Amazonas, lograron detectar y neutralizar un campamento logístico perteneciente a los grupos “Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos” (Tancol).

La información fue difundida por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Domingo Hernández Lárez, a través de sus redes sociales.

Según el funcionario, la operación se desarrolló el 4 de septiembre en el municipio Maroa, donde una unidad de reacción rápida mixta de la Fanb, en labores de patrullaje y escudriñamiento, inutilizó el campamento Tancol.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un fusil R-15 con un cargador y 29 cartuchos, un AK-103 de culata fija con cargador y 28 cartuchos, una granada de humo y un GPS satelital.

Entre los objetos de interés criminalístico hallados en el lugar también se encontraron parches alusivos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un teléfono celular, equipos para la elaboración de clorhidrato de cocaína como cocinas y un horno microondas, una prensa, una mira óptica para fusil, una antena Starlink, tres radios transmisores, dos armas tipo escopeta, un manual de estatutos de las Farc, cargadores y cartuchos adicionales, diez tambores plásticos para almacenamiento de combustible y 550 kilogramos de fertilizante tipo Uria.

Siga leyendo
Lea también

Ministerio de Salud: Número de muertos por inanición en Gaza asciende a 382

Los italianos acuden a la ceremonia fúnebre para despedirse de Giorgio Armani

Iglesia Católica celebra la Fiesta de la Natividad de la Virgen María en El Empedrao

Clez realizó primera consulta de la Ley de Atención Integral al Paciente Oncológico

Comentarios
Cargando...