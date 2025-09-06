Fanb desmantela campamento de grupos "Tancol" e incauta armamento en Amazonas

En el marco de la Operación Escudo Bolivariano “Maroa 2025”, efectivos de la Redi N.° 6 Guayana, en el estado Amazonas, lograron detectar y neutralizar un campamento logístico perteneciente a los grupos “Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos” (Tancol).

La información fue difundida por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Domingo Hernández Lárez, a través de sus redes sociales.

Según el funcionario, la operación se desarrolló el 4 de septiembre en el municipio Maroa, donde una unidad de reacción rápida mixta de la Fanb, en labores de patrullaje y escudriñamiento, inutilizó el campamento Tancol.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un fusil R-15 con un cargador y 29 cartuchos, un AK-103 de culata fija con cargador y 28 cartuchos, una granada de humo y un GPS satelital.

Entre los objetos de interés criminalístico hallados en el lugar también se encontraron parches alusivos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un teléfono celular, equipos para la elaboración de clorhidrato de cocaína como cocinas y un horno microondas, una prensa, una mira óptica para fusil, una antena Starlink, tres radios transmisores, dos armas tipo escopeta, un manual de estatutos de las Farc, cargadores y cartuchos adicionales, diez tambores plásticos para almacenamiento de combustible y 550 kilogramos de fertilizante tipo Uria.