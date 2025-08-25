El diario plural del Zulia


Fanb captura a dos sujetos por robo de material estratégico de Pdvsa en Lagunillas

En el procedimiento se incautó la cantidad de 34 rollos de cable sub-lacustre de “Cobre”. Los detenidos fueron identificados como César Augusto Marquez y Benito Estradas, ambos miembros activos del GEDO El César, detalla una nota de prensa del organismo
SucesosVF Home
Nota de prensa
@versiónfinalnews Cortesía

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) aprehendieron a dos ciudadanos dedicados a la sustracción de material estratégico perteneciente a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el sector Caño de la "O" de la parroquia Venezuela en el municipio Lagunillas del Zulia.

Los detenidos fueron identificados como César Augusto Marquez y Benito Estradas, ambos miembros activos del GEDO El César, detalla una nota de prensa del organismo.

En el procedimiento se incautó la cantidad de 34 rollos de cable sub-lacustre de “Cobre”, con un peso de cuatro toneladas y cuatro mil metros de longitud aproximadamente.

De igual manera en el lugar de los hechos se hallaron un equipo de oxicorte, una romana electrónica, siete lanchas tipo peñero y cuatro motores fuera de borda. Además de una camioneta y una moto, dos teléfonos, 200 litros de gasolina en tres envases, dos máquinas de soldaduras, tres cizallas manuales de corte y ocho bombonas de oxígeno.

El procedimiento fue puesto a la orden de la fiscalía del Ministerio Público.

Siga leyendo
Lea también

Petro a congresista estadounidense: “Si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy”

Maduro responde a acusaciones de narcotráfico: “Nuestro Estado es un Estado limpio”

Ismael "El Mayo" Zambada se declara culpable de dos cargos por narcotráfico en EE.UU.

Fiscal de EE.UU. reveló que investigan “puentes aéreos” de narcotráfico en Venezuela

Comentarios
Cargando...