Fanb captura a dos sujetos por robo de material estratégico de Pdvsa en Lagunillas

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) aprehendieron a dos ciudadanos dedicados a la sustracción de material estratégico perteneciente a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el sector Caño de la "O" de la parroquia Venezuela en el municipio Lagunillas del Zulia.

Los detenidos fueron identificados como César Augusto Marquez y Benito Estradas, ambos miembros activos del GEDO El César, detalla una nota de prensa del organismo.

En el procedimiento se incautó la cantidad de 34 rollos de cable sub-lacustre de “Cobre”, con un peso de cuatro toneladas y cuatro mil metros de longitud aproximadamente.

De igual manera en el lugar de los hechos se hallaron un equipo de oxicorte, una romana electrónica, siete lanchas tipo peñero y cuatro motores fuera de borda. Además de una camioneta y una moto, dos teléfonos, 200 litros de gasolina en tres envases, dos máquinas de soldaduras, tres cizallas manuales de corte y ocho bombonas de oxígeno.

El procedimiento fue puesto a la orden de la fiscalía del Ministerio Público.