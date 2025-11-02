Extraen material reciclado de una empresa para venderlo de manera ilícita en San Francisco

Oficiales de la Policía Municipal de San Francisco (Polisur) detuvieron a tres sujetos por el hurto de un material reciclado que pretendían vender de manera ilícita.

Los funcionarios sureños se encontraban realizando labores de Investigación, cuando el Centro de Operaciones Policiales (COP) informó que en el barrio José León Mijares, específicamente en la empresa Inverplas JD, hacían espera de la presencia policial, ya que tenían a dos individuos restringidos por el delito de hurto.

Los oficiales se trasladaron al sitio, donde al llegar se entrevistaron con el dueño de la empresa, quien manifestó que dos de sus empleados estaban sacando material reciclado de su empresa por la parte trasera del local.

Inmediatamente se entrevistaron con los denunciados, para saber a dónde iban a llevar el material, e informaron que, al otro lado de la pared trasera, un ciudadano estaba haciendo espera para comprar dicho material.

Luego, la comisión policial se trasladó hasta la parte posterior de la empresa, encontrando a la persona señalada.

Los oficiales realizaron la detención y les notificaron que se les realizaría una inspección corporal a los tres y que si poseían algún objeto de interés criminalistico adherido a su cuerpo lo mostraran, manifestando los ciudadanos no poseer nada.

Seguidamente se realizó la respectiva revisión no logrando incautar algún objeto de interés criminalistico, y se les hizo saber de sus derechos y garantías constitucionales.

Los trasladaron al Ambulatorio Urbano Sierra Maestra para su valoración medica y posteriormente al Centro de Resguardo y Garantías del Aprehendido, identificados como José Angel Araguayan Carvajal de 44 años, Evert Antonio Castillo Rodríguez de 23 años, Jirbert José Mabo Ojedad de 21 años, quedando a orden del Ministerio Público.