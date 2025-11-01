Exigen fe de vida "urgentes" de Freddy Superlano y Roland Carreño

Aurora Silva, esposa del dirigente opositor Freddy Superlano, denunció este sábado que se cumplen dos meses de “desaparición forzada” de su esposo y del periodista Roland Carreño.

Silva explicó que, durante las últimas nueve semanas, ha acudido cada sábado al centro de reclusión El Rodeo I, donde según información judicial ambos estarían detenidos. Sin embargo, funcionarios del recinto continúan negando el acceso y no confirman su paradero.

“Ya son 15 meses sin verlo, sin hablar con él, y ahora peor: sin saber dónde está, sin saber si se alimenta, si toma sus medicamentos. Llevamos dos meses sin poder pasarle sus cosas personales. Exigimos una fe de vida urgente”, expresó Silva en un comunicado público.

Además, Silva enfatizó: “Ya basta. No bastó con tenerlo 13 meses incomunicado. Ahora van dos meses desaparecido. Exigimos saber dónde están y cómo están”, concluyó.