Exigen criptomonedas a mujer a cambio de no difundir video íntimo de ella

Funcionarios de la División de Investigaciones de Extorsión detuvieron a Delinyer Daniel Suárez Chapellín (31 años) y Óscar Alejandro Álvarez Salcedo (31), señalados de extorsionar a una joven bajo la amenaza de difundir material íntimo.

De acuerdo con la investigación, la víctima había sostenido un encuentro con Suárez, quien grabó el acto sin su consentimiento y posteriormente compartió el video con Álvarez. Este último, utilizando líneas telefónicas internacionales, contactó a la joven para exigirle el pago de criptomonedas a cambio de no difundir las imágenes a su pareja, informó el director del Cicpc, Douglas Rico.

La situación se agravó cuando la víctima pidió ayuda al propio Álvarez, sin saber que también estaba implicado. El hombre le mostró comprobantes falsos de supuestos pagos realizados a los extorsionadores y le exigió devolverle el dinero a su cuenta. En caso de no hacerlo, le insinuaba que podía “pagar el favor” con favores sexuales.

Tras la denuncia, y gracias a la acción conjunta de la Fiscalía 74ª del Ministerio Público y los funcionarios policiales, ambos sujetos fueron arrestados en La Boyera, municipio El Hatillo, en Miranda. En el procedimiento incautaron dos teléfonos celulares empleados para cometer el delito.