¡Escándalo en Churuguara! Presos exalcaldesa y su esposo por muerte de su comunity

Un trágico y confuso suceso mantiene en vilo a la población de Churuguara, municipio Federación, del estado Falcón. Joseddy Sánchez, madre de 26 años y comunity mánager de la exalcaldesa Nayrobi Osticochea, fue hallada muerta el pasado jueves 25 dentro de un vehículo y con un disparo en la cabeza.

La víctima fue hallada en la entrada de la hacienda Nicaragua, ubicada en el sector El Tural, propiedad de la exalcaldesa. Estaba en el carro del esposo de la exburgomaestre y único testigo de lo sucedido: Jesús Schotborgh. Él llevaba un arma de fuego.

Tal situación activó las alarmas del Cicpc y de inmediato detuvieron por averiguaciones a marido y mujer. No hay versión oficial del hecho, pero fuentes policiales manejan dos hipótesis: suicidio u homicidio.

Sin embargo, de manera extraoficial se conoció que, supuestamente, el propio esposo de la exalcaldesa habría dicho en los interrogatorios del Cicpc que él y Josseddy sostenían una relación extramarital. Se desconoce si para desviar la atención de los pesquisas y tratar de "pintarlo" como un crimen pasional.

En el pueblo no cesan las especulaciones sobre lo acontecido. Tampoco en redes sociales. Mientras tanto una comisión del Cicpc-Caracas llegó al lugar y se encargará de investigar cómo y por qué sucedió la muerte de Joseddy.

La joven acudió ese día a la residencia de la exalcaldesa Osticochea para realizarle un servicio de pestañas postizas. Fue dejada allí por su pareja, al parecer el padre de su hija, y no se volvió a saber de ella hasta que en la noche la policía científica notificó a sus allegados del hallazgo del cuerpo.

La familia y vecinos de Joseddy Sánchez rechazan la tesis del suicidio, e insisten en que el caso debe ser investigado a fondo. Denuncian irregularidades en el manejo del procedimiento y opacidad por parte de las autoridades locales.

El caso generó indignación en Churuguara, donde vecinos y activistas han comenzado a exigir justicia y transparencia. Exigen que su muerte no quede impune.