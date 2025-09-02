Encadenan a niño de seis años y abusan de su hermana gemela en Mérida

Una pareja quedó detenida en el estado Mérida, por presuntamente estar implicada en el trato cruel contra tres menores, de seis y 13 años de edad. Según el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, uno de los más pequeños era encadenado, mientras que su hermana gemela era abusada sexualmente.

Detalló que los aprehendidos son Geraldine Eloísa Hernández Barrios, de 25 años, y Pedro Luis Corredor Uzcategui, de 45, madre y padrastro del adolescente y los niños. Estos sujetos fueron abordados en el sector Monte Verde, parroquia San Rafael de Alcázar, municipio Obispo Ramos de Lora (Santa Elena de Arenales), de la entidad merideña, agregó el funcionario.

Según refirió Rico, la abuela paterna de las víctimas denunció que sus nietos eran objeto de constantes maltratos. A través de un arduo trabajo de investigación, los sabuesos de la Delegación Municipal El Vigía localizaron la residencia de los menores, donde visualizaron al chiquillo de seis años encadenado a la pata de una cama.

Se ejecutaron gestiones con los órganos de protección del niño, niña y adolescente, para que los infantes fueran atendidos por médicos, destacó el director detectivesco.

Tras las evaluaciones, los pequeños presentaban indicios de golpes, además, la otra niña de 6 años tenía signos de abuso, dijo.