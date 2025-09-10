Dos sujetos asesinan a un hombre por una deuda en Mérida

Funcionarios de la Delegación Municipal Tovar del Cicpc detuvieron a Carlos Eduardo Bustamante Peña, de 35 años, y a Odreimy Josué Rincón Rojas, de 30, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Carlos Eduardo Bonilla Mayz, de 41 años, ocurrido el pasado 26 de agosto en la parroquia Mesa Bolívar, municipio Antonio Pinto Salinas (Santa Cruz de Mora), estado Mérida, informó el director del cuerpo detectivesco, Douglas Rico.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen se originó por una deuda que uno de los detenidos mantenía con la víctima y que se negaba a pagar, agregó el funcionario.

Tras vigilar su rutina, los agresores lo interceptaron cuando se trasladaba en motocicleta por la zona de Bolero Alto. Según el reporte, Rincón desenfundó un arma de fuego y disparó contra Bonilla, quien perdió el control de su vehículo y murió en el lugar, indicó el jefe policial.

Durante el procedimiento se recuperó el arma homicida, un teléfono celular y la motocicleta utilizada en el ataque. El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público.