Dos militares muertos tras brutal accidente de helicóptero en Maracay

Durante la mañana de este viernes 3 de octubre, un helicóptero de entrenamiento de la Aviación Militar Bolivariana se precipitó a tierra en el sector San Vicente, en Maracay, estado Aragua.

De acuerdo con el periodista Eligio Rojas, los hechos dejaron a dos militares fallecidos. En su cuenta de X también compartió la impactante imagen del helicóptero destrozado en el suelo tras el siniestro.

La aeronave, identificada con el registro YV3549, operaba desde la Base Aérea Sucre y cayó en las inmediaciones del relleno sanitario de San Vicente.

Equipos de rescate y autoridades castrenses acudieron al lugar para iniciar las labores de recuperación y determinar las causas del accidente.